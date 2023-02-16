Норин: "Отобрать Херсон можно лишь двумя способами, но усилий ВС РФ пока не видно"

Вновь выбить украинских националистов из Херсона можно, но для этого нужно радикально усилить возможности армии России, заявил военный историк Евгений Норин.

"Отобрать Херсон назад можно лишь двумя способами: либо форсировать Днепр там же, либо форсировать его выше по течению и выйти на него с другой стороны. А для этого нужно приложить такие усилия, которых сейчас не видно", — добавил эксперт в интервью изданию "Украина.ру".

По его словам, в стране пора проводить тотальную мобилизацию и усиливать собственное военное производство по всем направлениям.

Специалист уверен, что нынешних сил ВС РФ не достаточно для победы, а частичная мобилизация позволила установить шаткое равновесие на линии боевого соприкосновения.

"Но мы не можем вечно отбирать в месяц по городу размером с Бахмут", — резюмировал Норин.

Ранее сообщалось, что российские подразделения продолжают продвигаться вперёд у Кременной под плотным миномётным обстрелом националистов.