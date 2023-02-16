Вновь выбить украинских националистов из Херсона можно, но для этого нужно радикально усилить возможности армии России, заявил военный историк Евгений Норин.
"Отобрать Херсон назад можно лишь двумя способами: либо форсировать Днепр там же, либо форсировать его выше по течению и выйти на него с другой стороны. А для этого нужно приложить такие усилия, которых сейчас не видно", — добавил эксперт в интервью изданию "Украина.ру".
По его словам, в стране пора проводить тотальную мобилизацию и усиливать собственное военное производство по всем направлениям.
Специалист уверен, что нынешних сил ВС РФ не достаточно для победы, а частичная мобилизация позволила установить шаткое равновесие на линии боевого соприкосновения.
"Но мы не можем вечно отбирать в месяц по городу размером с Бахмут", — резюмировал Норин.
Ранее сообщалось, что российские подразделения продолжают продвигаться вперёд у Кременной под плотным миномётным обстрелом националистов.
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