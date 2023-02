Поддубный: ВСУ накатывают новую дорогу по полям для связи с Артёмовском

На данный момент в окрестностях Артёмовска (Бахмута) идут ожесточённые бои. Российская армия установила огневой контроль над трассой в районе Красной Горы, поэтому противнику стало сложно подвозить в населённый пункт дополнительные резервы. Об этом заявил военный корреспондент Евгений Поддубный.

"Самая напряжённая обстановка сейчас именно у Артёмовска и нужно отбросить сложности взаимодействия и личные амбиции для общего результата", — подчеркнул он.

Группировка украинской армии в регионе составляет около 50 тысяч солдат, каждый из которых готов биться за каждый дом, указал военкор. От безысходности боевики ВСУ придумали новый способ подвозить в Артёмовск боеприпасы и приступили к накатыванию дороги по полям, чтобы сохранить снабжение группировки в городе и на окраинах, рассказал Поддубный в своём Telegram-канале.

