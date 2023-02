Ходаковский заявил об условиях переговоров между Россией и Украиной

Your browser does not support the audio element.

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский высказался относительно того, возможны ли переговоры с Украиной. По его мнению, они являются единственно возможным итогом противостояния. Об этом эксперт написал в своём Telegram-канале.

Он отметил, что сейчас Украина надеется, что раскачает ситуацию внутри России в рамках информационного противостояния, подкреплённого успехами на поле боя. В этом случае киевский режим сможет говорить о Крыме и не только.

Ходаковский считает, что, если Запад не сможет реализовать свой глобальный замысел, РФ прижмёт Украину. В этом случае станут возможны переговоры. Оставшееся от Украины должно стать мирным и процветающим образованием.

"В то, что мы сумеем занять всю территорию Украины, а главное — удержать под контролем её нелояльное население, не прибегая к постоянному насилию, — я не верю. Если мы дерзнём заглотить ерша целиком, то рискуем получить растопыренный шипами комок в горле. Поэтому при текущем состоянии дел мы должны создать себе окончательные преимущества, с позиции которых и будем разговаривать", — заключил командир.

Ранее сообщалось, что ВСУ при подлёте беспилотников ВС РФ к Киеву вскрыли западную линию системы ПВО.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.