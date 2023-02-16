Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак убеждён, что Россия изменила тактику ведения спецоперации. По его словам, сейчас российские войска используют фальш-цели перед основными ударами.
"Россияне несколько сменили тактику. Они проводят активную разведку, применяют фальш-цели", — написал он в своём Telegram-канале.
Подобные манёвры помогают вскрыть дислокацию объектов украинской противовоздушной обороны (ПВО) с помощью беспилотников. Комплексы ВСУ пытаются сбить мнимые цели, раскрывая свои позиции.
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