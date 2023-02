Ермак: Россия изменила тактику ведения СВО и начала применять фальш-цели

Your browser does not support the audio element.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак убеждён, что Россия изменила тактику ведения спецоперации. По его словам, сейчас российские войска используют фальш-цели перед основными ударами.

"Россияне несколько сменили тактику. Они проводят активную разведку, применяют фальш-цели", — написал он в своём Telegram-канале.

Подобные манёвры помогают вскрыть дислокацию объектов украинской противовоздушной обороны (ПВО) с помощью беспилотников. Комплексы ВСУ пытаются сбить мнимые цели, раскрывая свои позиции.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.