Украинские военные в течение нескольких месяцев как закрепились в Артёмовске, который они теперь пытаются сохранить за собой, однако это даётся им очень непросто — моральный дух ВСУ там стремится к нулю. Об этом рассказал военный психолог Алексей Захаров.
Эксперт подчеркнул, что ВСУшники в Артёмовске просто не могут оставить свои позиции из-за страха быть убитыми.
"Там ведь людей по сути заставляют вести огонь только из-за того, что у них за спиной заградотряды, они не могут уйти оттуда", — объяснил Захаров в разговоре с изданием "Силовой блок".
Поэтому положение украинских бойцов в Артёмовске действительно безвыходное — им остаётся либо сдаться ВС РФ, или попытаться бежать к своим подразделениям, которые запросто могут открыть по ним огонь.
Однако оставаться в обречённом городе для ВСУшников ещё хуже, отметил психолог.
"Чем быстрее украинский боец сдастся и покинет это место, тем скорее у него появится возможность себя как-то восстановить", — добавил Захаров.
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