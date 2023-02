Подоляка: налёт "Гераней" — это прелюдия к "калибровке" территории Украины

Сегодня ночью, 16 февраля, был нанесён массированный удар дронами-камикадзе по Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Николаевской, Черкасской, Полтавской и Одесской областям Украины.

Об этом сообщает военный блогер Юрий Подоляка.

Киевская власть утверждает, что там были ракеты "Калибр" с Х-10, а также удары тактической авиации вдоль линии боевого столкновения.

"Обычно это прелюдия к "калибровке" территории Украины. День покажет", — комментирует обозреватель.

Напомним, ночью 16 февраля были поражены два расчета украинской системы противовоздушной обороны и несколько оружейных складов. Украинским войскам удалось сбить лишь несколько ракет и пять беспилотников-камикадзе.

