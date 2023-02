Солдаты ВС РФ обнаружили братскую могилу из тел боевиков ВСУ в подвале дома в Марьинке

Украинские войска в ходе боевых действий несут "бешеные потери" в Марьинке. Об этом заявили солдаты 5-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса, которые успешно продвигаются вглубь населённого пункта.

По укрепрайонам ВСУ активно ведётся артиллерийский огонь: тела украинских боевиков лежат прямо на улицах. Более того, военнослужащие российской армии обнаружили в подвале одного из зданий братскую могилу: десятки трупов сложены в несколько рядов.

"Здесь украинские боевики устроили импровизированный морг. Тут около 40-50 трупов. Часть из них в чёрных мешках", — рассказали военнослужащие Народной милиции.

