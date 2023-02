Суконкин подсчитал потери ВСУ в "бахмутской мясорубке": около 50 тыс. человек

Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что войска киевского режима могут отступить из Бахмута (Артёмовска) с целью сохранения личного состава, а также для выравнивания линии обороны.

Военный эксперт Алексей Суконкин прокомментировал слова Череватого и отметил, что Киев понял это только после того, как "положил в бахмутской мясорубке" весь стратегический резерв.

"15 полнокровных, отмобилизованных, обученных и хорошо вооружённых бригад. Ну, или около 50 тысяч человек. А так да, для "сохранения личного состава". Кто бы спорил", — написал он в своём Telegram-канале.

