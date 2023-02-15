Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что войска киевского режима могут отступить из Бахмута (Артёмовска) с целью сохранения личного состава, а также для выравнивания линии обороны.
Военный эксперт Алексей Суконкин прокомментировал слова Череватого и отметил, что Киев понял это только после того, как "положил в бахмутской мясорубке" весь стратегический резерв.
"15 полнокровных, отмобилизованных, обученных и хорошо вооружённых бригад. Ну, или около 50 тысяч человек. А так да, для "сохранения личного состава". Кто бы спорил", — написал он в своём Telegram-канале.
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