Вторжение польской армии на территорию Украины приблизит распад этого государства и обрушение фронта ВСУ, считает политолог Ростислав Ищенко.
В интервью "Военному делу" он отметил, что у Польши есть около 20 тысяч солдат, готовых отправиться на Украину. По его словам, такое количество военнослужащих не испугает российскую армию, но может поставить Варшаву "на грань войны" с РФ.
Кроме того, политолог считает, что ввод польских войск на Украину будет означать оккупацию территорий.
"И это уже начало раздела, а раздел Россию в принципе устраивает", — указал Ищенко.
Он не исключил, что в конце конфликта западные регионы Украины отойдут к Польше. Эксперт также подчеркнул: Варшава не заинтересована в защите Киева, ведь у неё уже есть членство в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе.
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