Генерал Липовой: цели запуска украинских дронов в Крым — разведка и нанесение ущерба

Председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России" Герой России генерал-майор Сергей Липовой считает, что основными целями прилётов украинских беспилотников в Крым является получение разведданных, а также причинение ущерба военным объектам, находящимся на полуострове.

"Сейчас Киев посылает беспилотники на Крым в двух целях. Первая — это провести разведку военных объектов, в том числе нашей ПВО, на территории полуострова. И второе — нанести ущерб этим объектам. Это не первая атака и не последняя", — сказал Липовой в разговоре с РИА Новости.

Генерал подчеркнул, что Крым надёжно защищён от налётов российскими военными и средствами ПВО, которые сбивают беспилотники противника, не позволяя им достичь цели назначения.

Ранее 16 февраля стало известно о двух украинских беспилотниках, сбитых над акваторией Севастополя. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.

