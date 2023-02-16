МК: жители Севастополя рассказали об "ужасном грохоте" во время атаки БПЛА ВСУ

Утром 16 февраля жителей Севастополя разбудили громкие звуки, позже они узнали, что над морем было сбито несколько украинских беспилотников.

Как сообщает МК со ссылкой на очевидцев, на территории Севастополя стоял "ужасный грохот". Горожане поблагодарили российских военных за эффективное отражение атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ).

"Такой грохот стоял в 5:12 и в 6:14, просто ужас, но спасибо нашим ПВО, они у нас хорошо работают", — поделилась собеседница издания.

Другой житель Севастополя заявил, что в городе "мощно бахнуло" в 6:15, однако это не помешало ему снова уснуть, ведь мужчина уже привык к работе средств противовоздушной обороны.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что система ПВО РФ сбила два дрона ВСУ над морем. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие.