В Генштабе ВСУ заявили, что Россия модернизировала ракеты Х-101, так как они не оправдали ожиданий

В Генштабе вооружённых сил Украины (ВСУ) заявили, что россияне модернизировали свои ракеты Х-101 из-за того, что они якобы не оправдали ожидаемую точность.

Глава Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВСУ полковник Николай Данилюк во время брифинга рассказал о найденном фрагменте крылатой ракеты Х-101 новой серии в Киевской области.

По словам военного, на нём отчетливо видна модернизированная оптико-электронная система наведения.

Офицер также утверждает, что эта модификация появилась ещё в конце осени прошлого года.

"Это свидетельствует о том, что уже в тот период времени в России столкнулись с проблемой точности нанесения удара данным видом крылатой ракеты", — заявил представитель киевского командования.

Главным отличием модернизированной оптико-электронной системы наведения у Х-101 нового поколения он назвал наличие трёх неподвижных объективов. Тогда как в старой оптико-электронной системе, по словам офицера Генштаба, находился всего один объектив.

Отметим, никаких подтверждений заявлений украинского Минобороны на данный момент нет.