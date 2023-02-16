DefenseNews: аналитики нацбезопасности США прогнозируют вечный конфликт на Украине

Аналитики нацбезопасности, законодатели и отставные чиновники США сделали неутешительный прогноз по поводу конфликта на Украине. Он уже сейчас стал дорогостоящим, унёс много жизней, а длиться он может бесконечно. Об этом пишет DefenseNews.

"Победа будет зависеть от решимости Конгресса обеспечить постоянную поддержку Украине. Но даже тогда само понятие победы может быть неточным", — приводит слова экспертов источник.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что российские войска будет практически невозможно выбить с тех территорий, которые уже под их контролем. Это может произойти, но ВСУ будет очень сложно. Милли считает, что конфликт закончится за столом переговоров.

Западные аналитики не сошлись во мнениях, сколько же продлится конфликт на Украине. Кто-то прогнозирует "долгие месяцы", кто-то годы, но самое мрачное предположение сделал аналитик Лучио Караччоло:

"Этот конфликт будет длиться бесконечно, с длительными паузами для прекращения огня. Он прекратится только тогда, когда рухнет Украина или Россия, или обе, поскольку для обеих сторон это вопрос жизни и смерти".