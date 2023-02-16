Безпалько: ВСУ использовали "грязную бомбу" и химоружие в ходе конфликта на Украине

Боевики ВСУ не стесняются идти против законов вооружённого конфликта. Представители киевского режима убивают раненых и подвергают пленных жестоким пыткам, нарушая принципы Женевской конвенции. Об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько, комментируя Pravda.Ru расстрел группы медиков под Угледаром.

"Я думаю, что это и не приказ командования, и не отсутствие согласованности. Это просто общий настрой ВСУ. Они не стесняются выкладывать в сеть кадры, как они расстреливают пленных. Они гордятся собой. Но это ещё не самое страшное", — отметил эксперт.

С фронта поступала информация об ограниченном использовании грязного радиологического ("грязная бомба". - Прим. ред.) и химического видов оружия со стороны украинской армии, сообщил Безпалько. Для киевского руководства нет никаких ограничений: у них полностью развязаны руки, подчеркнул он.

"Это делают обычные военнослужащие. Среди них есть профессиональные выродки, старые, матёрые националисты. Идеологией очень быстро заражаешься, особенно на линии боевого сопротивления", — заключил собеседник Pravda.Ru.

Ранее боевики ВСУ расстреляли группу врачей, которые планировали эвакуировать раненых из-под Угледара.