Онуфриенко: из Артёмовска для ВСУ есть всего один вариант отхода

Военный эксперт Михаил Онуфриенко высказался по поводу ситуации для ВСУ в Артёмовске. В частности, обозреватель оценил прогноз, сделанный одним из украинских офицеров, опубликованный в The Washington Post.

Командир ВСУ, на которого ссылается издание, сказал, что даже если ВС РФ возьмут Артёмовск, развивать наступление после него российской армии в ДНР некуда.

Из Артёмовска у ВСУ есть только один выход, уверен аналитик.

"Вариант закрепления на участке Часов Яр — Краматорск — Константиновка после отхода из Артемовска — это единственное, что остаётся у противника", — заявил Онуфриенко в разговоре с ИА Regnum.

Эксперт добавил, что если украинским военным не удастся закрепиться и на этих позициях, то следующим местом боевых действий станут открытые поля.