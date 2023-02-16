Военный эксперт Михаил Онуфриенко высказался по поводу ситуации для ВСУ в Артёмовске. В частности, обозреватель оценил прогноз, сделанный одним из украинских офицеров, опубликованный в The Washington Post.
Командир ВСУ, на которого ссылается издание, сказал, что даже если ВС РФ возьмут Артёмовск, развивать наступление после него российской армии в ДНР некуда.
Из Артёмовска у ВСУ есть только один выход, уверен аналитик.
"Вариант закрепления на участке Часов Яр — Краматорск — Константиновка после отхода из Артемовска — это единственное, что остаётся у противника", — заявил Онуфриенко в разговоре с ИА Regnum.
Эксперт добавил, что если украинским военным не удастся закрепиться и на этих позициях, то следующим местом боевых действий станут открытые поля.
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