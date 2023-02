MI-6: боевой авиапарк ВКС России сохранил 1500 самолётов с экипажами в условиях СВО на Украине

Россия сейчас использует в зоне спецоперации практически такое же количество боевых самолёт, что и в начале конфликта. Поэтому расширять воздушную компанию не планирует, сообщает разведка Великобритании MI-6.

За последние семь дней количество вылетов боевых машин ВКС РФ увеличилось и соответствует среднесуточной норме лета 2022 года, значится в ежедневном отчёте разведки.

Министерство обороны Британии заявляет, что российские самолёты в основном находятся в небе над теми территориями, которые у них уже под контролем, а это якобы затрудняет их ключевую ударную роль.

"По всей России воздушно-космические силы, вероятно, сохранили практически нетронутым флот примерно из 1500 боевых самолётов с экипажем, несмотря на потерю более 130 воздушных судов с начала спецоперации", — сообщает MI-6.

Ранее сообщалось, что западные аналитики прогнозируют бесконечный конфликт на Украине.

