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Эксперт Кнутов связал активность китайских аэростатов-шпионов с подготовкой к войне с Штатами

Силовые структуры

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что активность китайских шаров над территорией Штатов является признаком подготовки к боевым действиям между странами. По словам специалиста, Вашингтону стоит беспокоиться.

Эксперт Кнутов связал активность китайских аэростатов-шпионов с подготовкой к войне с Штатами

Как напомнил Кнутов, впервые аэростаты для шпионажа применили сами американские власти. Сейчас Пекин запускает шары, чтобы обнаружить военные объекты, отметил эксперт. Он добавил, что особенно важно для страны найти системы противовоздушной обороны.

"Готовится война Запада с КНР, Вашингтон стремится быстрее положить конец спецоперации, чтобы можно было сосредоточить силы на новой задаче", — сказал специалист, слова которого приводит Общественная Служба Новостей.

Ранее ведущий телеканала CBS Стивен Кольбер высмеял страх США перед китайским шарами.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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