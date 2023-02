IISS: войска ВС России якобы потеряли в спецоперации 50% танкового парка

Войска ВС России потеряли за время спецоперации на украине половину своего танкового парка. Такую аналитику приводит Международный центр стратегических исследований (IISS). Отмечается, что вооружённые силы обеих стран сильно истощены.

"Изменился состав парка бронетехники (ВС РФ. — Прим. ред.): около 50% парка танков Т-72Б3 и Т-72Б3М, а также Т-80, по оценкам, были потеряны", — значится в материале.

Из-за этого России приходится вводить в эксплуатацию более старую технику времён СССР, сообщают аналитики.

Британская разведка же приводит данные, что авиапарк ВКС России остался практически в том же составе, что и был на момент начала СВО: 1500 боевых самолётов. Анализ оставшегося у России количества вертолётов Запад не проводит.

