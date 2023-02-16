Вашингтон готовит Тайвань к столкновению с Пекином, учитывая "опыт", полученный в конфликте на Украине.
Об этом со ссылкой на доклад Центра стратегических и международных исследований США сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
Тайвань обязан быть во всеоружии до начала боёв, сказано, в частности, в докладе ведомства. Конфликт на Украине показывает, что даже экстренные поставки вооружения смогли только замедлить продвижение российской армии без каких-то серьёзных надежд на успешные контрудары.
"Модель Украины" не может быть воспроизведена на Тайване, потому что Китай может изолировать остров в течение нескольких недель или даже месяцев. Тайвань должен начать войну со всего, что ему нужно", — цитирует ведущий Первого канала американский центр.
Китай уже ввёл санкции против военных компаний США — Lockheed Martin и Raytheon из-за тайных поставок вооружения на остров.
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