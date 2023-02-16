Безсонов: Россия должна до лета нанести Украине непоправимое поражение

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

У ВС РФ есть время до лета, чтобы разгромить националистов, нанеся Киеву непоправимое поражение.

Об этом сообщил военный эксперт, бывший глава пресс-службы НМ ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, иначе НАТО может потом перевести ВСУ на свои стандарты и безостановочно поставлять им вооружение.

"Нам нужно нанести серьёзный, критический ущерб ВСУ. Тотальный, непоправимый, который для них станет трагическим, желательно до лета. Потому что сейчас эти все заявления по поводу поставок техники НАТО, на самом деле, это серьёзные вещи", — в эфире телеканала НТС сказал ополченец.

А реально советская техника у киевского режима на исходе и производств никаких нет, а значит, и надо поторопиться, сказал Безсонов. Ведь поставка НАТОвского вооружения опасна тем, что у них будет неограниченный ресурс боеприпасов.