В США поддержали удары Киева по Крыму: полуостров должен быть демилитаризован

В США открыто поддержали возможные удары Киева по российскому Крыму. Как заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, пока полуостров "не демилитаризован" Украина в опасности.

По мнению Нуланд, Киев имеет полное право ударить по российской территории.

"Это законные цели. Украина наносит по ним удары. И мы поддерживаем это, — заявила замгоссекретаря на брифинге. — Украина не будет находиться в безопасности, если Крым как минимум не демилитаризован".

На вопросы о том, какие последствия за собой может повлечь нарушение очередной "красной линии", Нуланд промолчала.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление представителей Пентагона, что ВСУ имеют "полное право" нанести удар по Крыму, чтобы "вернуть" полуостров в состав Украины.