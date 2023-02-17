19fortyfive: ВСУ должны сдать Бахмут до попадания войск в котел

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинской армии лучше прекратить бои под Бахмутом (Артёмовском) и вывести войска из города. В противном случае отряды вооружённых сил Украины (ВСУ) могут оказаться в окружении. Такое мнение высказал обозреватель обороны и национальной безопасности, ветаран гречческой армии Ставрос Атламазоглу в статье для издания 19fortyfive.

В Бахмуте ситуация становится всё более опасной для киевских войск, отмечает офицер.

"Благодаря численной силе российским войскам удалось продвинуться на север и юг города, и теперь они угрожают ВСУ окружением", — пишет он.

Ветеран армии НАТО добавил, что ВСУ лучше отступить на запад, так как Бахмут никакой стратегической цели не выполняет.