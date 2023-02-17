Офицер Марочко: ВСУ усиливают оборону в направлении Славянска и Красного Лимана

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил об усилении обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении.

По его словам, Киев перебросил свои подразделения, которые раньше находились под Херсоном, в район Николаевки.

"Их основная задача — усиление оборонительных рубежей в направлении Славянска и Красного Лимана", — пояснил офицер в беседе с РИА Новости.

Как подчеркнул представитель Народной милиции, боевики ВСУ будут охранять альтернативные пути переправы через Северский Донец.

Ранее Марочко сообщил, что украинские силовики регулярно избивают мирных жителей, пытаясь выявить среди них шпионов и тех, кто придерживается пророссийских взглядов. Он подчеркнул: факты избиения гражданских зарегистрированы на территории Славянска, Красного Лимана и Краматорска.