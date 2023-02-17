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Разведчики ЗВО уничтожили подразделение боевиков из автоматического гранатомёта в Донбассе

0:57
Силовые структуры

Разведка Западного военного округа сорвала попытку контратаки националистов под Кременной. Боевиков ликвидировали из автоматического станкового гранатомета (АГС).

Разведчики ЗВО уничтожили подразделение боевиков из автоматического гранатомёта в Донбассе

Бойцы ВС РФ успешно продвигаются на кременском участке линии боевого соприкосновения, захватывая опорные пункты противника.

По словам командира гранатометного расчета, обнаруживать скопление живой силы противника помогают беспилотники.

"Поступила команда от старшего отработать по цели. Навелись по цели, отработали, получили корректировку, откорректировались и еще отработали", — пояснил он в интервью агентству РИА Новости.

Позже операторы БПЛА сообщили, добавил разведчик, что цель успешно поражена.

Ранее американское информагентство рассказало, что ВСУ несут огромные потери из-за бракованных натовских боеприпасов.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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