Разведка Западного военного округа сорвала попытку контратаки националистов под Кременной. Боевиков ликвидировали из автоматического станкового гранатомета (АГС).

Бойцы ВС РФ успешно продвигаются на кременском участке линии боевого соприкосновения, захватывая опорные пункты противника.

По словам командира гранатометного расчета, обнаруживать скопление живой силы противника помогают беспилотники.

"Поступила команда от старшего отработать по цели. Навелись по цели, отработали, получили корректировку, откорректировались и еще отработали", — пояснил он в интервью агентству РИА Новости.