Российская система ПВО 17 февраля сбила украинский дрон над территорией Крыма. Целью беспилотника была Балаклавская ТЭС. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.
"Сегодня рано утром в районе Балаклавской ТЭС силы ПВО сбили беспилотник. Повреждений ТЭС нет, она работает в штатном режиме", — заявил Развозжаев.
По словам губернатора Севастополя, это уже не первая попытка атаки Балаклавской ТЭС со стороны ВСУ.
Ранее сообщалось, что в Крыму над одной из ключевых подстанций энергомоста сбили дрон.
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Около четырёх утра ракетоносцы Черноморского флота РФ атаковали военные и инфраструктурные объекты на территории Украины.