ВСУ предприняли атаку по Балаклавской ТЭС

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская система ПВО 17 февраля сбила украинский дрон над территорией Крыма. Целью беспилотника была Балаклавская ТЭС. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

"Сегодня рано утром в районе Балаклавской ТЭС силы ПВО сбили беспилотник. Повреждений ТЭС нет, она работает в штатном режиме", — заявил Развозжаев.

По словам губернатора Севастополя, это уже не первая попытка атаки Балаклавской ТЭС со стороны ВСУ.

Ранее сообщалось, что в Крыму над одной из ключевых подстанций энергомоста сбили дрон.