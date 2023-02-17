В ходе продвижения военные ВС России обнаружили в одном из домов в Марьинке склад тел боевиков ВСУ. Как рассказал офицер 1-го Донецкого армейского корпуса с позывным "Шанхай", в импровизированном морге бросили десятки трупов, передаёт EADaily.
По его словам, боевики ВСУ побросали тела убитых украинцев в ходе отступления.
"Противник в Марьинке несёт большие потери, но пытается это скрыть. Бойцы показали подвал одного из недавно освобождённых зданий, куда боевики "стягивали своих "двухсотых", — передаёт издание.
Тела свалены в кучу в чёрных мешках, всего в подвале обнаружили 50 тел боевиков ВСУ.
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