ВСУ устроили морг в одном из домов Марьинки — бешеные потери

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В ходе продвижения военные ВС России обнаружили в одном из домов в Марьинке склад тел боевиков ВСУ. Как рассказал офицер 1-го Донецкого армейского корпуса с позывным "Шанхай", в импровизированном морге бросили десятки трупов, передаёт EADaily.

По его словам, боевики ВСУ побросали тела убитых украинцев в ходе отступления.

"Противник в Марьинке несёт большие потери, но пытается это скрыть. Бойцы показали подвал одного из недавно освобождённых зданий, куда боевики "стягивали своих "двухсотых", — передаёт издание.

Тела свалены в кучу в чёрных мешках, всего в подвале обнаружили 50 тел боевиков ВСУ.