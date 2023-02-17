Политик Бобков пригрозил Киеву жесточайшим ответом в случае агрессии против Крыма

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков пообещал Киеву жесточайший ответ в случае украинских атак на полуостров.

Политик не исключил применение "максимально разрушительных средств" в отношении Вооружённых сил Украины (ВСУ), если они решатся на агрессию. По его словам, сейчас российская армия ведёт себя довольно сдержанно.

"Ответ за любую маломальскую агрессию в отношении Крымского полуострова будет жесточайшим", — отметил Бобков в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что Крым является очень важным регионом для РФ. Комментируя одобрение ударов по полуострову со стороны США, политик подчеркнул: Вашингтон намерен причинить Украине как можно больше вреда в ходе конфликта.

Ранее заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд открыто поддержала намерение Киева ударить по российским объектам в Крыму.