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Политик Бобков пригрозил Киеву жесточайшим ответом в случае агрессии против Крыма

Силовые структуры

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков пообещал Киеву жесточайший ответ в случае украинских атак на полуостров.

Политик Бобков пригрозил Киеву жесточайшим ответом в случае агрессии против Крыма

Политик не исключил применение "максимально разрушительных средств" в отношении Вооружённых сил Украины (ВСУ), если они решатся на агрессию. По его словам, сейчас российская армия ведёт себя довольно сдержанно.

"Ответ за любую маломальскую агрессию в отношении Крымского полуострова будет жесточайшим", — отметил Бобков в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что Крым является очень важным регионом для РФ. Комментируя одобрение ударов по полуострову со стороны США, политик подчеркнул: Вашингтон намерен причинить Украине как можно больше вреда в ходе конфликта.

Ранее заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд открыто поддержала намерение Киева ударить по российским объектам в Крыму.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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