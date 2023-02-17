В Сети появилось первое зафиксированное на видео уничтожение танка ВСУ дроном-камикадзе "Ланцет"

В Сети появилось, вероятно, первое зафиксированное на видео уничтожение танка вооружённых сил Украины (ВСУ) дроном-камикадзе "Ланцет". Ролик публикуют в соцсетях военные корреспонденты.

Отмечается, что у барражирующего боеприпаса кумулятивная боевая часть, но на многих видео дрон пикировал по наклонной и в район динамической защиты. Поэтому возникали вопросы — пробил ли и нанёс урон?

На представленных кадрах два беспилотника "Ланцет" старой модификации с 3 кг взрывчатки влетают в танк по очереди. Первый попадает в бортовую проекцию, после чего экипаж тушит машину, второй в башню, после чего видно как в люке происходит горение танка внутри.

Ранее в Сети появилось видео уничтожения танка ВСУ спецназом ДНР одним ударом из ПТРК.