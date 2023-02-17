ВСУ атаковали хутор под Белгородом: жителей призвали срочно спрятаться в укрытиях

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреливают хутор Киселёв под Белгородом. Об этом пишет bel.ru.

По информации издания, местные жители получили SMS-предупреждения об атаке с просьбой спуститься в укрытия. Хутор находится в Волоконовском районе Белгородской области. Власти пока не комментировали информацию об обстреле.

Утром 17 февраля руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ночью в регионе сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО). Как отметил губернатор, белгородцев разбудили сильные взрывы.

Предварительно, жертв и пострадавших в результате украинской атаки удалось избежать.