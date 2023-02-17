Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреливают хутор Киселёв под Белгородом. Об этом пишет bel.ru.
По информации издания, местные жители получили SMS-предупреждения об атаке с просьбой спуститься в укрытия. Хутор находится в Волоконовском районе Белгородской области. Власти пока не комментировали информацию об обстреле.
Утром 17 февраля руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ночью в регионе сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО). Как отметил губернатор, белгородцев разбудили сильные взрывы.
Предварительно, жертв и пострадавших в результате украинской атаки удалось избежать.
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Около четырёх утра ракетоносцы Черноморского флота РФ атаковали военные и инфраструктурные объекты на территории Украины.