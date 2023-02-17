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Генштаб ВСУ: морпехи ВС РС сменили тактику боевых действий на Угледарском направлении

1:12
Силовые структуры

Генштаб ВСУ заявил о смене тактике войск ВС РФ в боях на основных направлениях. Об этом сообщил спикер объединённого пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский.

Генштаб ВСУ: морпехи ВС РС сменили тактику боевых действий на Угледарском направлении

На Угледарском направлении наступающие подразделения российских морпехов изменили тактику. Они меньше атакуют в тёмное время суток, предпочитая вести бои днём. Прекратились ночные штурмовые и диверсионные действия. Это время используется ВС РФ для подтягивания резервов и восстановления сил.

"Враг несколько изменил свою тактику на этом направлении, он перестал ночью атаковать наши позиции. За последние два дня численность штурмовых действий на этом направлении колеблется от трёх до четырёх", — сказал Дмитрашковский.

Днём российские морпеху усиленно атакуют позиции ВСУ. Мощно работают артиллерия, авиация. Наступление ведётся непрерывно.

Ранее сообщалось, что военные ВСУ ведут огонь из РСЗО HIMARS с трассы без перекрытия гражданского движения.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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