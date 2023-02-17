Жданов опубликовал кадры "дерзкой" атаки танка Т-72Б на позицию ВСУ под Кременной

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В районе Кременной ведут боевую работу танковые подразделения отдельного штурмового батальона "Урал". "Дерзкий" налёт танка Т-72Б на позиции противника опубликовал военный корреспондент Игорь Жданов.

По его словам, боевая машина подъехала практически вплотную к укреплениям ВСУ и открыла огонь. Он сравнил атаку со стрельбой в тире: снаряды точно поражали блиндажи украинской армии.

"Ошалевшие ВСУшники, которым в своё время поставили тысячи Javelin, NLAW, Panzerfaust и других противотанковых комплексов, не смеют даже поднять головы", — указал военкор в своём Telegram-канале.