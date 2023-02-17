В районе Кременной ведут боевую работу танковые подразделения отдельного штурмового батальона "Урал". "Дерзкий" налёт танка Т-72Б на позиции противника опубликовал военный корреспондент Игорь Жданов.
По его словам, боевая машина подъехала практически вплотную к укреплениям ВСУ и открыла огонь. Он сравнил атаку со стрельбой в тире: снаряды точно поражали блиндажи украинской армии.
"Ошалевшие ВСУшники, которым в своё время поставили тысячи Javelin, NLAW, Panzerfaust и других противотанковых комплексов, не смеют даже поднять головы", — указал военкор в своём Telegram-канале.
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Около четырёх утра ракетоносцы Черноморского флота РФ атаковали военные и инфраструктурные объекты на территории Украины.