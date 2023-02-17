Глава Белгородской области: ВСУ обстреляли Шебекино, город частично обесточен

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинская армия атаковала город Шебекино.

По словам российского чиновника, в результате обстрела могла пострадать одна местная жительница. Её состояние сотрудники "скорой" оценили как тяжёлое, добавил губернатор. Он отметил, что солдаты ВСУ повредили линии электропередачи.

"В городе частично отсутствует электроэнергия", — предупредил глава региона.

Вместе с этим Гладков сказал, что специалисты подключают абонентов к резервным линиям.

Ранее его коллега Роман Старовойт заявил об обстреле сёл Горналь и Гуево Курской области со стороны армии Украины.