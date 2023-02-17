Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинская армия атаковала город Шебекино.
По словам российского чиновника, в результате обстрела могла пострадать одна местная жительница. Её состояние сотрудники "скорой" оценили как тяжёлое, добавил губернатор. Он отметил, что солдаты ВСУ повредили линии электропередачи.
"В городе частично отсутствует электроэнергия", — предупредил глава региона.
Вместе с этим Гладков сказал, что специалисты подключают абонентов к резервным линиям.
Ранее его коллега Роман Старовойт заявил об обстреле сёл Горналь и Гуево Курской области со стороны армии Украины.
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Около четырёх утра ракетоносцы Черноморского флота РФ атаковали военные и инфраструктурные объекты на территории Украины.