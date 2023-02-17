Канцлер Шольц: в Германии есть разногласия из-за санкций и поставок оружия на Украину

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что некоторые граждане ФРГ сомневаются, что введение санкций против Москвы и передача Киеву оружия являются правильными шагами властей.

"Но большая часть этих людей признаёт, что правительству нужно принимать такие решения", — отметил политик во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Вместе с этим Шольц признал, что чиновники, которые одобряют помощь Украине вынуждены советоваться с партнёрами и действовать совместно.

Ранее руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что ни одна страна Запада пока не пообещала отправить ВСУ истребители.