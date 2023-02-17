Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что некоторые граждане ФРГ сомневаются, что введение санкций против Москвы и передача Киеву оружия являются правильными шагами властей.
"Но большая часть этих людей признаёт, что правительству нужно принимать такие решения", — отметил политик во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
Вместе с этим Шольц признал, что чиновники, которые одобряют помощь Украине вынуждены советоваться с партнёрами и действовать совместно.
Ранее руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что ни одна страна Запада пока не пообещала отправить ВСУ истребители.
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Около четырёх утра ракетоносцы Черноморского флота РФ атаковали военные и инфраструктурные объекты на территории Украины.