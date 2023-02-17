"Мы воюем на территории России": Пригожин о целях ЧВК "Вагнер"

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Бизнесмен Евгений Пригожин назвал следующую цель ЧВК "Вагнер" в ответ на запрос финского издания MTV News. Журналисты поинтересовались судьбой 20 финских солдат, о которых предприниматель рассказал в прошлом году, и поинтересовались дальнейшими планами "вагнеровцев".

В частности, финских корреспондентов интересовало, что станет следующей целью ЧВК в Украине.

"По результатам референдума, который проходил с 23 по 27 сентября 2022 года, "О принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ", мы воюем на территории России. Вторгаться на территории Украины у нас планов нет", — заявил он.

Предприниматель также подчеркнул, что Украина не граничит с Финляндией, намекая на то, что соседи России могут быть спокойны. Кроме того, он объяснил, что Финляндия всегда была для РФ дружественной страной и воспринималась как партнер. Пригожин также добавил, что его двоюродная бабушка по национальности была финкой.