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Кедми рассказал, как Россия уничтожит военный кулак США: "Загонят в каменный век"

1:19
Силовые структуры

США чувствуют приближающееся поражение Киева и крах ВСУ. Но сворачивать глобальное противостояние с Москвой они не желают.

Кедми рассказал, как Россия уничтожит военный кулак США: "Загонят в каменный век"

Вашингтон не откажет себе в удовольствии вести бой с РФ чужими руками. Сейчас данную задачу для них решает киевский режим, на который работает вся военная машина Запада. Украина не только получает вооружение, боеприпасы и разведывательные данные, планируют там операции инструкторы и советники НАТО.

Об этом сообщил бывший руководитель израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми. И хоть себя Вашингтон считает непогрешимым, но уже даже он не верит в военную победу Киева, принимая как данность неизбежность его поражения. И нельзя исключать, что вскоре США примутся накачивать оружием другое антироссийское государство — Польшу.

"Польша будет основным военным кулаком против РФ, так как ФРГ и Франция на это неспособны. При таких условиях ВС РФ должны стоять как можно ближе к польской границе", — заявил Кедми в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым", и подчеркнул, что достаточно будет нанести массированный ракетный удар по объектам страны ЕС, чтобы погрузить её в каменный век.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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