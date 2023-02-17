Кедми рассказал, как Россия уничтожит военный кулак США: "Загонят в каменный век"

1:19 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

США чувствуют приближающееся поражение Киева и крах ВСУ. Но сворачивать глобальное противостояние с Москвой они не желают.

Вашингтон не откажет себе в удовольствии вести бой с РФ чужими руками. Сейчас данную задачу для них решает киевский режим, на который работает вся военная машина Запада. Украина не только получает вооружение, боеприпасы и разведывательные данные, планируют там операции инструкторы и советники НАТО.

Об этом сообщил бывший руководитель израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми. И хоть себя Вашингтон считает непогрешимым, но уже даже он не верит в военную победу Киева, принимая как данность неизбежность его поражения. И нельзя исключать, что вскоре США примутся накачивать оружием другое антироссийское государство — Польшу.

"Польша будет основным военным кулаком против РФ, так как ФРГ и Франция на это неспособны. При таких условиях ВС РФ должны стоять как можно ближе к польской границе", — заявил Кедми в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым", и подчеркнул, что достаточно будет нанести массированный ракетный удар по объектам страны ЕС, чтобы погрузить её в каменный век.