Разведчики российской армии обнаружили и ликвидировали диверсионную группу противника в районе Кременной. Боевики ВСУ пытались получить информацию по обстановке в регионе, однако беспилотник ВС РФ зафиксировал перемещения противника. Затем координаты были переданы артиллеристам.
В результате точного удара несколько военнослужащих ВСУ получили ранения, один погиб.
"Враг получил осколки и понёс потери, выжившие бежали в лес", — сообщили военные корреспонденты "Русской весны".
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Около четырёх утра ракетоносцы Черноморского флота РФ атаковали военные и инфраструктурные объекты на территории Украины.