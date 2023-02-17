Разведчики ВС РФ уничтожили спецгруппу ВСУ в районе Кременной

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Разведчики российской армии обнаружили и ликвидировали диверсионную группу противника в районе Кременной. Боевики ВСУ пытались получить информацию по обстановке в регионе, однако беспилотник ВС РФ зафиксировал перемещения противника. Затем координаты были переданы артиллеристам.

В результате точного удара несколько военнослужащих ВСУ получили ранения, один погиб.

"Враг получил осколки и понёс потери, выжившие бежали в лес", — сообщили военные корреспонденты "Русской весны".