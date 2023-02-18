Бойцы российских подразделений превратили гражданский квадрокоптер в ударный беспилотник, с помощью которого успешно атаковали неприятеля в окопах.
Небольшая модификация позволила военнослужащим прикрепить к дрону взведённый боеприпас от подствольного гранатомёта, после чего они отправили БПЛА на позиции противника, рассказал военкор "Звезды" Игорь Лапик.
"Через пару минут квадрокоптер зависает над вражескими позициями и производит в сброс прямо в окоп украинских националистов", — пояснил репортёр.
Оператор беспилотника смог наблюдать, как после атаки на укрепления ВСУ произошло несколько взрывов и загорелся пожар, что говорит о прямом попадании по складу боекомплекта, где произошла детонация снарядов.
Ранее разведчики ВДВ рассказали, что среди ликвидированных в ходе штурма украинских боевиков была обнаружена 35-летняя женщина-снайпер ВСУ.
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