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Ковалёв: командование ВСУ получает зарплаты за мёртвых и пленных бойцов

1:41
Силовые структуры

Командование ВСУ получает зарплаты за мёртвых и пленных. К таким выводам пришёл обозреватель "Русской Весны" Павел Ковалёв. Журналист проанализировал данные Telegram-каналов, где родственники военных рассказывают о реальном положении дел в войсках ВСУ.

Ковалёв: командование ВСУ получает зарплаты за мёртвых и пленных бойцов

Участники чата 110-й механизированной бригады Украины делятся происходящим в соединении. Многим бойцам не выдавали по несколько дней еду. Они были вынуждены питаться заплесневелым хлебом.

"Под Авдеевкой идут постоянно штурмы, только все молчат об этом, говорят, что там всё укреплено, только укреплено трупами наших мужчин. Подкрепления нет, а ребят обессиленных гонят "на убой", — комментирует происходящее в соединении мать одного из боевиков.

Женщина отмечает, что её сын был оштрафован за отказ выполнять преступный приказ командования.

Ковалёв полагает, что военачальники ВСУ наживаются на украинцах, получают вознаграждение за мёртвых и пленных.

"Делается это, видимо, в мечтах о безбедной послевоенной жизни в Аргентине или Канаде, точно такой, какую в своё время организовали нацисты. Как видим, киевский режим за американские и британские фантики организовал на территории Украины террористическое образование. Более того, украинцы для них — просто ресурс, необходимый для обогащения. Однако стоит понимать, что террористы скорее уничтожат захваченное и заложников, нежели пойдут на уступки в переговорах", — считает обозреватель.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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