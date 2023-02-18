В Польше посоветовали НАТО прекратить поставлять Украине устаревшую военную технику

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Польше признали колоссальное преимущество РОссии перед Украиной в количестве военной техники. По мнению экс-замминистра обороны страны Вальдемара Скшипчака, ответить на это НАТО может только поставкой ВСУ самых современных образцов вооружений. То оружие, которое передаётся Киеву сейчас, Скшипчак назвал "барахлом".

"Давайте больше не будем касаться барахла, изношенного снаряжение со складов, отложенного, потому что история так велела", — заявил он.

Скшипчак уверен, что техника "из чулана" обрекает Киев на поражение. Он отметил, что Россия сейчас озабочена конфликтом на Украине и не угрожает другим странам. Кроме того, говорит Скшипчак, время в данном случае играет на руку России и если сроки поставок затянутся, то Москву уже ничто не остановит.

Ранее сообщалось, что в Польше создан Добровольческий легион для участия в боевых действиях на стороне Украины.