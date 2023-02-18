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В Польше посоветовали НАТО прекратить поставлять Украине устаревшую военную технику

1:01
Силовые структуры

В Польше признали колоссальное преимущество РОссии перед Украиной в количестве военной техники. По мнению экс-замминистра обороны страны Вальдемара Скшипчака, ответить на это НАТО может только поставкой ВСУ самых современных образцов вооружений. То оружие, которое передаётся Киеву сейчас, Скшипчак назвал "барахлом".

В Польше посоветовали НАТО прекратить поставлять Украине устаревшую военную технику

"Давайте больше не будем касаться барахла, изношенного снаряжение со складов, отложенного, потому что история так велела", — заявил он.

Скшипчак уверен, что техника "из чулана" обрекает Киев на поражение. Он отметил, что Россия сейчас озабочена конфликтом на Украине и не угрожает другим странам. Кроме того, говорит Скшипчак, время в данном случае играет на руку России и если сроки поставок затянутся, то Москву уже ничто не остановит.

Ранее сообщалось, что в Польше создан Добровольческий легион для участия в боевых действиях на стороне Украины.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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