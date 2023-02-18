На линии фронта большую роль играет нормальная координация между подразделениями. О случае её отсутствия рассказал военный корреспондент Андрей Руденко.
В одном населённом пункте работают два подразделения ВС Украины. Между ними нет связи и координации, что привело к открытию огня по своим одним из батальонов. Второе подразделение вынуждено скрываться в подвале, чтобы скрыться от миномётов сослуживцев.
"Так бывает часто, и от этого есть потери", — написал Руденко.
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