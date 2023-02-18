Боевики ВСУ сбросили на позиции российских войск на Угледарском направлении боеприпас с неизвестным отравляющим веществом

Украинские боевики сбросили на позиции российских войск на Угледарском направлении боеприпас с неизвестным отравляющим веществом. Об этом сообщили российские военнослужащие.

Металлический снаряд размером с ладонь наполнен белым веществом. Его состав пока неизвестен.

Ранее появились первые доказательства гибели российских солдат после применения ВСУ химоружия.

Ранее Pravda. Ru писала, что врио главы ДНР Пушилин заявил о фактах применения Киевом химоружия на Артёмовском и Угледарском направлениях.