Украинские боевики сбросили на позиции российских войск на Угледарском направлении боеприпас с неизвестным отравляющим веществом. Об этом сообщили российские военнослужащие.
Металлический снаряд размером с ладонь наполнен белым веществом. Его состав пока неизвестен.
Ранее появились первые доказательства гибели российских солдат после применения ВСУ химоружия.
Ранее Pravda. Ru писала, что врио главы ДНР Пушилин заявил о фактах применения Киевом химоружия на Артёмовском и Угледарском направлениях.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Состояние Костомарова стремительно ухудшалось, а врачи нашли в его организме бактерию, которая практически сразу показала, что болезнь будет сопровождаться некрозами.