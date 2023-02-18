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Полковник Рейснер: после оставления Бахмута войска ВС Украины не смогут удержать и вторую линию обороны

1:06
Силовые структуры

Артёмовск (Бахмут) находится в тактическом окружении. Европейские эксперты считают, что ВСУ вскоре покинут город.

Полковник Рейснер: после оставления Бахмута войска ВС Украины не смогут удержать и вторую линию обороны

"Вывод войск с Украины становится всё более вероятным — с серьёзными последствиями для дальнейшего хода конфликта, — пишет Die Welt*.

Источник приводит слова военного аналитика Центра Европейского совета по международным отношениям Густава Гресселя. Он считает, что Артёмовск ждёт участь Красной Горы, который отошёл под контроль ВС РФ несколько дней назад.

Командующий гвардией ВС Австрии полковник Маркус Рейснер и вовсе считает, что оставление украинскими войсками Бахмута повлечёт за собой последствия:

"Если Артёмовск будет взят, то падёт и вторая линия обороны, и украинским войскам придётся отступать в Донбассе на городскую линию Славянск-Краматорск".

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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