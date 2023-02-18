Кадыров: мы выполняем приказы Минобороны, а не обдумываем их

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал о своих взаимоотношениях с Министерством обороны РФ. Пост он опубликовал в своём Telegram-канале.

Он посетовал, что "любое назначение" в этом ведомстве "в сети начинают связывать" с его высказываниями.

Также Кадыров объяснил, что не обдумывает приказы, а выполняет их, при этом любое назначение, санкционированное президентом РФ, поддерживает.

Глава Чечни добавил, что у него "может быть собственное мнение" и он как частное лицо имеет право его высказывать, но назначать кого-то на должность или снимать с неё у него возможности нет.

Ранее стало известно об официальном назначении генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева на пост командующего Центральным военным округом.