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Кадыров: мы выполняем приказы Минобороны, а не обдумываем их

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Силовые структуры

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал о своих взаимоотношениях с Министерством обороны РФ. Пост он опубликовал в своём Telegram-канале.

Кадыров: мы выполняем приказы Минобороны, а не обдумываем их

Он посетовал, что "любое назначение" в этом ведомстве "в сети начинают связывать" с его высказываниями.

Также Кадыров объяснил, что не обдумывает приказы, а выполняет их, при этом любое назначение, санкционированное президентом РФ, поддерживает.

Глава Чечни добавил, что у него "может быть собственное мнение" и он как частное лицо имеет право его высказывать, но назначать кого-то на должность или снимать с неё у него возможности нет.

Ранее стало известно об официальном назначении генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева на пост командующего Центральным военным округом.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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