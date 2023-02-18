Полковник Матвийчук: в качестве химоружия ВСУ могли использовать под Угледаром иприт

1:19 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные рассказали, что боевики ВС Украины сбросили на позиции ВС РФ под Угледаром боеприпас с неким отравляющим веществом. В качестве химоружия противник мог использовать иприт, синильную кислоту или хлорный газ, сообщил военный эксперт, бывший спецназовец Анатолий Матвийчук.

Такой вывод он сделал из описания вещества, которое похоже на пластилин по консистенции, но находящееся в металлической капсуле. Эксперт считает, что на базе заводов Донецкой области изготовить подобное оружие вполне реально. При детонации или ударе тонкая металлическая капсула должна расколоться.

"В условиях современности кустарный химический комплекс сделать легко. Районы, где сейчас идут боевые действия — это урбанизированная территория, на которой развернута химическая промышленность бывшего СССР и бывшей Украины. В любом цехе можно найти синильную кислоту, промышленный хлор в различных вариантах. <…> Кроме того, химики знают, что некоторые газы, если их нагреть, превращаются в удушающие вещества типа фосгена", — приводит слова Матвийчука Aif.ru.