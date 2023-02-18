Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
РВ: бойцы группировки "О" обнаружили под снегом множество тел боевиков ВСУ после захвата позиций
Подполковник запаса Иванников: ВСУ клеймят в плену российских военных, чтобы потом расстрелять
Глава МИД ФРГ Бербок выступила против территориальных уступок со стороны Украины
Российская группировка войск "Центр" нанесла ВСУ комплексное огневое поражение в ЛНР
Кадыров: мы выполняем приказы Минобороны, а не обдумываем их
Ищенко: Байден и Путин уговаривают Дуду и Лукашенко на полную ликвидацию Украины
Медведев перевёл на понятный русский язык выпад генсека НАТО Столтенберга в адрес России
Welt*: Потеря Артёмовска будет означать для войск ВС Украины падение второй линии обороны
Арестович о решающей фазе конфликта на Украине: Самое сложное нас ждёт впереди

Полковник Матвийчук: в качестве химоружия ВСУ могли использовать под Угледаром иприт

1:19
Силовые структуры

Российские военные рассказали, что боевики ВС Украины сбросили на позиции ВС РФ под Угледаром боеприпас с неким отравляющим веществом. В качестве химоружия противник мог использовать иприт, синильную кислоту или хлорный газ, сообщил военный эксперт, бывший спецназовец Анатолий Матвийчук.

Полковник Матвийчук: в качестве химоружия ВСУ могли использовать под Угледаром иприт

Такой вывод он сделал из описания вещества, которое похоже на пластилин по консистенции, но находящееся в металлической капсуле. Эксперт считает, что на базе заводов Донецкой области изготовить подобное оружие вполне реально. При детонации или ударе тонкая металлическая капсула должна расколоться.

"В условиях современности кустарный химический комплекс сделать легко. Районы, где сейчас идут боевые действия — это урбанизированная территория, на которой развернута химическая промышленность бывшего СССР и бывшей Украины. В любом цехе можно найти синильную кислоту, промышленный хлор в различных вариантах. <…> Кроме того, химики знают, что некоторые газы, если их нагреть, превращаются в удушающие вещества типа фосгена", — приводит слова Матвийчука Aif.ru.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Стало известно, какие бактерии погубили Костомарова

Состояние Костомарова стремительно ухудшалось, а врачи нашли в его организме бактерию, которая практически сразу показала, что болезнь будет сопровождаться некрозами.

Что погубило Костомарова: о смертоносных бактериях, поразивших организм спортсмена
РИА Новости: на Украине пообещали уничтожить РФ через три месяца
Украина намерена развалить Россию к лету 2023 года
Кадыров раскрыл свои отношения с Минобороны
Китай готовится к противостоянию с Западом — Никифорова
Спонсоры Украины начали понимать, что их вложения не окупятся — всё заберут американцы Ольга Лебедева Лукашенко раскрыл планы Путина по Украине Любовь Степушова Пентагон много лет распыляет "рядового Райана" над миром Сергей Лебедев
Спектакль с участием Серебрякова внезапно всплыл в Москве
Байден готовит конфликту на Украине жуткую концовку, заявил экс-советник ЦРУ
"Отважные" взяли в плен десантника ВСУ
"Отважные" взяли в плен десантника ВСУ
Последние материалы
РВ: бойцы группировки "О" обнаружили под снегом множество тел боевиков ВСУ после захвата позиций
Одиночное путешествие: удовольствия и риски
Подполковник запаса Иванников: ВСУ клеймят в плену российских военных, чтобы потом расстрелять
Полковник Матвийчук: в качестве химоружия ВСУ могли использовать под Угледаром иприт
Глава МИД ФРГ Бербок выступила против территориальных уступок со стороны Украины
Российская группировка войск "Центр" нанесла ВСУ комплексное огневое поражение в ЛНР
Кадыров: мы выполняем приказы Минобороны, а не обдумываем их
Ищенко: Байден и Путин уговаривают Дуду и Лукашенко на полную ликвидацию Украины
Медведев перевёл на понятный русский язык выпад генсека НАТО Столтенберга в адрес России
Welt*: Потеря Артёмовска будет означать для войск ВС Украины падение второй линии обороны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников
X