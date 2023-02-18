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РусВесна: в боях под Угледаром шаг за шагом армия России двигается вперёд

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Силовые структуры

Российская армия шаг за шагом продвигается вперёд на Угледарском направлении.

РусВесна: в боях под Угледаром шаг за шагом армия России двигается вперёд

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Военнослужащие Донецкого армейского корпуса готовы встретить националистов в любую погоду и в любое время суток, отмечают военкоры.

Несмотря на холода, бойцы Вооружённых сил РФ занимаются дооборудованием позиций и успешно выполняют задачу по укреплению обороны на своём участке Угледарского направления.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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