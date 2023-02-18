Российская армия шаг за шагом продвигается вперёд на Угледарском направлении.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Военнослужащие Донецкого армейского корпуса готовы встретить националистов в любую погоду и в любое время суток, отмечают военкоры.
Несмотря на холода, бойцы Вооружённых сил РФ занимаются дооборудованием позиций и успешно выполняют задачу по укреплению обороны на своём участке Угледарского направления.
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Состояние Костомарова стремительно ухудшалось, а врачи нашли в его организме бактерию, которая практически сразу показала, что болезнь будет сопровождаться некрозами.