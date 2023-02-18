РусВесна: в боях под Угледаром шаг за шагом армия России двигается вперёд

0:33 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия шаг за шагом продвигается вперёд на Угледарском направлении.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Военнослужащие Донецкого армейского корпуса готовы встретить националистов в любую погоду и в любое время суток, отмечают военкоры.

Несмотря на холода, бойцы Вооружённых сил РФ занимаются дооборудованием позиций и успешно выполняют задачу по укреплению обороны на своём участке Угледарского направления.