CNN: украинским пилотам приходится переделывать советские транспортные вертолёты Ми-8 под ударные

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Россия преобладает преимуществом в небе в ходе спецоперации на Украине. Пилоты ВС Украины делают всё возможное, чтобы противостоять ВКС РФ. В интервью для CNN они признались, что им нужны новые западные вертолёты, так как винтокрылые машины советских времён не справляются.

"Было бы хорошо, если бы нам дали несколько новых типов вертолётов, в том числе "Апачи". Мы бы очень быстро их изучили, потому что у нас есть мотивация", — говорит один из лётчиков.

ВВС Украины летают на транспортных вертолётах Ми-8. Чтобы выжать из машины хоть что-то, пилоты устанавливают на них ракеты, превращая в ударные. Но они всё равно уступают российским, так как не защищены нужной бронёй и экипаж в них уязвим, сообщает источник.