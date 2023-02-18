Россия преобладает преимуществом в небе в ходе спецоперации на Украине. Пилоты ВС Украины делают всё возможное, чтобы противостоять ВКС РФ. В интервью для CNN они признались, что им нужны новые западные вертолёты, так как винтокрылые машины советских времён не справляются.
"Было бы хорошо, если бы нам дали несколько новых типов вертолётов, в том числе "Апачи". Мы бы очень быстро их изучили, потому что у нас есть мотивация", — говорит один из лётчиков.
ВВС Украины летают на транспортных вертолётах Ми-8. Чтобы выжать из машины хоть что-то, пилоты устанавливают на них ракеты, превращая в ударные. Но они всё равно уступают российским, так как не защищены нужной бронёй и экипаж в них уязвим, сообщает источник.
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