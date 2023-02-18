Коротченко: если война с НАТО неизбежна, то тактическое ядерное оружие ВС РФ должно быть развёрнуто

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Мюнхенской конференции стран ЕС и США по безопасности сегодня, 18 февраля, западные лидеры подтвердили в очередной раз, что НАТО вступило в прямую военную конфронтацию с Россией и имеет намерение её уничтожить. Украина же является лишь "перчаткой на натовском кулаке", сообщает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Если война с НАТО неизбежна — надо готовиться к ней. Тактическое ядерное оружие должно быть развернуто на "Искандерах", "Кинжалах" и "Калибрах"", — отметил он.

Россия не желает военного противостояния с альянсом и Соединёнными Штатами, но логистические хабы, через которые идёт переброска вооружений на Украину, являются законными целями для ракетных ударов ВС РФ, напомнил Коротченко.