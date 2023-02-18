Военкор Котенок: ВСУ пытаются перехватить инициативу на Авдеевском направлении

Обстановка на Авдеевском направлении непростая. Здесь вооружённые силы Украины (ВСУ) сумели подтянуть резервы и пытаются перехватить инициативу. Об этом сообщил в субботу военный журналист Юрий Котенок в своём Telegram-канале.

По словам репортёра, после потери населённых пунктов Опытное и большей части Водяного, ВСУ, как минимум, пытаются отбить некоторые из ранее потерянных позиций.

Военкор также добавил, что вчера бронегруппа ВСУ пошла на прорыв, однако была вовремя обнаружена российскими военными, которые нанесли по противнику артиллерийский удар.

"Тем не менее, активность ВСУ в этом направлении не исключена", — заключил журналист.

Ранее военкор Андрей Руденко опубликовал кадры боёв в Бахмуте, снятые с беспилотника противника.