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РВ: бойцы 9-й бригады Донецкого армейского корпуса ВС РФ захватили солдат ВСУ в плен

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Силовые структуры

Вооружённые силы России продолжают активные боевые действия в зоне СВО. Военкоры "Русской Весны" сообщили об успехах армии РФ.

РВ: бойцы 9-й бригады Донецкого армейского корпуса ВС РФ захватили солдат ВСУ в плен

Девятая бригада Донецкого армейского корпуса применила дроны-камикадзе и ударные беспилотные летательные аппараты для захвата позиций ВСУ и пленных. Бойцы продвигаются вперёд при поддержке как традиционной артиллерии, так и инновационного высокоточного оружия — БПЛА.

Штурмовики подразделения успешно взяли позицию противника и захватили в плен военнослужащих ВС Украины.

Ранее сообщалось о видеокадрах видеокадры ДТП с участием двух танков боевиков ВСУ.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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