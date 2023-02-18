Вооружённые силы России продолжают активные боевые действия в зоне СВО. Военкоры "Русской Весны" сообщили об успехах армии РФ.
Девятая бригада Донецкого армейского корпуса применила дроны-камикадзе и ударные беспилотные летательные аппараты для захвата позиций ВСУ и пленных. Бойцы продвигаются вперёд при поддержке как традиционной артиллерии, так и инновационного высокоточного оружия — БПЛА.
Штурмовики подразделения успешно взяли позицию противника и захватили в плен военнослужащих ВС Украины.
Ранее сообщалось о видеокадрах видеокадры ДТП с участием двух танков боевиков ВСУ.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в соцсетях пост, в котором рассказал о своих взаимоотношениях с Министерством обороны РФ.