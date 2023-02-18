РВ: бойцы 9-й бригады Донецкого армейского корпуса ВС РФ захватили солдат ВСУ в плен

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы России продолжают активные боевые действия в зоне СВО. Военкоры "Русской Весны" сообщили об успехах армии РФ.

Девятая бригада Донецкого армейского корпуса применила дроны-камикадзе и ударные беспилотные летательные аппараты для захвата позиций ВСУ и пленных. Бойцы продвигаются вперёд при поддержке как традиционной артиллерии, так и инновационного высокоточного оружия — БПЛА.

Штурмовики подразделения успешно взяли позицию противника и захватили в плен военнослужащих ВС Украины.

Ранее сообщалось о видеокадрах видеокадры ДТП с участием двух танков боевиков ВСУ.