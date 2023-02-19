Кедми: Бог спасает Россию от переговоров с Украиной и спасал до сих пор

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бог спасает Россию от переговоров с украинской властью, и спасал до сих пор.

Об этом сообщал военно-политический эксперт, бывший глава израильской спецслужбы Яков Кедми.

"По принципу "если Бог хочет кого-то наказать, он лишает его разума", Бог и лишил разума и американцев, и европейцев, и Украину, не давая им идти на переговоры. Я не знаю, о чём могут быть переговоры с Украиной. С кем вести переговоры?" — отметил обозреватель.

По его словам, проводить переговоры с пронацистским режимом, незаконно захватившим власть в 2014 году и проводящим внутренний террор и дискриминацию русскоязычного населения, абсолютно нельзя.

Ранее Кедми рассказал, как Российская Федерация уничтожит военный кулак США, который они сформируют из поляков.