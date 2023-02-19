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Кедми: Бог спасает Россию от переговоров с Украиной и спасал до сих пор

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Силовые структуры

Бог спасает Россию от переговоров с украинской властью, и спасал до сих пор.

Кедми: Бог спасает Россию от переговоров с Украиной и спасал до сих пор

Об этом сообщал военно-политический эксперт, бывший глава израильской спецслужбы Яков Кедми.

"По принципу "если Бог хочет кого-то наказать, он лишает его разума", Бог и лишил разума и американцев, и европейцев, и Украину, не давая им идти на переговоры. Я не знаю, о чём могут быть переговоры с Украиной. С кем вести переговоры?" — отметил обозреватель.

По его словам, проводить переговоры с пронацистским режимом, незаконно захватившим власть в 2014 году и проводящим внутренний террор и дискриминацию русскоязычного населения, абсолютно нельзя.

Ранее Кедми рассказал, как Российская Федерация уничтожит военный кулак США, который они сформируют из поляков.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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